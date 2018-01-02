اعتماد صرف مكافآت الطلاب بقيمة 3 مليون ريال في رجال ألمع

أبها(صدى):

كشفت مديرية تعليم محافظة رجال ألمع في منطقة عسير، عن اعتماد صرف مكافآت الطلاب والطالبات بمبلغ إجمالي 3.216.135 لشهر صفر من العام الدراسي الحالي، موضحة ان المبالغ ستوضع في الحسابات بدءاً من الأربعاء المقبل.

وتشمل المكافآت إعانات الطلاب والطالبات بمختلف المراحل التعليمية، بكل أنواعها والمدارس النائية وتحفيظ القرآن الكريم والتربية الخاصة وأبناء المعلمين والمعلمات المتوفين.

وقدَم مدير التعليم بالمحافظة، إبرايهم بن يحيى كدوان، شكره لجميع القائمين على نظام المكافآت والإعانات من منسوبي ومنسوبات الإدارة وقسم خدمات الطلاب والطالبات والشؤون المالية.