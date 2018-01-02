” الزراعة والنقل ” توقعان اتفاقية تفاهم لتشجير الغطاء النباتي بجازان

تركي السالم(صدى):

وقعت الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة جازان وفرع وزارة النقل بالمنطقة اليوم مذكرة تفاهم في مجال التشجير وتنمية الغطاء النباتي وذلك بمقر الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمدينة جيزان.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة جازان المهندس غانم بن حامد الجدعان أن المذكرة تهدف إلى تعزيز التعاون والتكامل بين الإدارتين لدعم مبادرة التشجير لتنمية الغطاء النباتي وتوحيد الجهود وتفعيل إسهاماتهما في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠م من خلال برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠م لأهمية الغطاء النباتي في الحفاظ على البيئة ودعم الحياة الفطرية وتقليل آثار ظاهرة التصحر وزحف الرمال على الطرق والمنشآت الحيوية.

وبين أنه سيتم وبموجب المذكرة زراعة أكبر عدد ممكن من الأشجار على جوانب الطرق التي تشرف عليها وزارة النقل في منطقة جازان على مدى الأربع سنوات القادمة وفق ما نصت عليه بنود المذكرة حيث تقوم كل إدارة بالمهام المناطة بها، راجياً العون والتوفيق من الله تعالى للجميع.