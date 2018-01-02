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بالفيديو.. حيوان الشيهم يتجول في مول شهير بجدة

بالفيديو.. حيوان الشيهم يتجول في مول شهير بجدة
نورة الشهري(صدى):

صور مواطن حيوان النيص أو كما يطلق عليه ” الشيهم “، وهو بالقرب من أحد المولات الشهيرة في جدة، وقد أشار موثق الفيديو إلى أن النيص يتجول بالقرب من الردسي مول.

وتسبب هذا المشهد في توقف السائقون لرؤية الشهيم وهو يتجول، وسط ردود أفعال مختلفة.

ويتميز حيوان النيص بغطاء من الأشواك يستخدمها للدفاع عن نفسه من الحيوانات المفترسة، وموطنه الأساسي في الأمريكيتين وآسيا وإفريقيا وأوروبا ، وهو ثالث أكبر أنواع القوارض .


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 4824 ] نشر منذ 2 ساعتين

جدة تتوقع فيها اي شي حتي ولو شفت ديناصور منبطح على الكورنيش ياخذ حمام شمسي لا تستغرب فانت في جدة ام الرخاء والشدة.

[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 9 دقائق

هذا يعيش في الجبال وش جابه في جده

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