بالفيديو.. حيوان الشيهم يتجول في مول شهير بجدة
صور مواطن حيوان النيص أو كما يطلق عليه ” الشيهم “، وهو بالقرب من أحد المولات الشهيرة في جدة، وقد أشار موثق الفيديو إلى أن النيص يتجول بالقرب من الردسي مول.
وتسبب هذا المشهد في توقف السائقون لرؤية الشهيم وهو يتجول، وسط ردود أفعال مختلفة.
ويتميز حيوان النيص بغطاء من الأشواك يستخدمها للدفاع عن نفسه من الحيوانات المفترسة، وموطنه الأساسي في الأمريكيتين وآسيا وإفريقيا وأوروبا ، وهو ثالث أكبر أنواع القوارض .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24830 ] نشر منذ 2 ساعتين
النيص يتواجد بكثرة فشرق جده
جهة الحرازات وش جابه لطريق الملك عبدالعزيز
والله مساااااافه🤔
🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦[ عدد التعليقات: 2594 ] نشر منذ 2 ساعتين
الاقي منه واجد
في البر خليه في حاله ولا يأذيك
ههههههههههههههههههههه
سيف[ عدد التعليقات: 4824 ] نشر منذ 2 ساعتين
جدة تتوقع فيها اي شي حتي ولو شفت ديناصور منبطح على الكورنيش ياخذ حمام شمسي لا تستغرب فانت في جدة ام الرخاء والشدة.
الهواوي[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 9 دقائق
هذا يعيش في الجبال وش جابه في جده