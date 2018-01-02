الأرصاد تنفذ 1472 زيارة تفتيشية خلال الربع الأول من العام الجاري

نايف السالم(صدى):

رصدت الإدارة العامة للمراقبة البيئية والالتزام البيئي بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة, خلال تقرير الربع الأول من العام الجاري، 337 مخالفة بيئية عبر 1472 زيارة تفتيشية بمختلف مناطق المملكة.

وأفاد مدير عام إدارة المراقبة البيئية والالتزام البيئي المهندس سليمان السنقوف، أن الفرق التفتيشية تمكنت من رصد وضبط العديد من المخالفات البيئية بجميع مناطق المملكة من خلال الحملات التفتيشية على المنشآت الصناعية والتنموية والزراعية, وكذلك من خلال ما ورد لنا من شكاوى بيئية من المواطنين بشكل دوري .

وبيّن أن المخالفات البيئية سجلت ارتفاعاً في منطقة مكة المكرمة بـ 127 مخالفة, ومنطقة عسير في المرتبة الثانية بـ 78 مخالفة, وفي منطقة تبوك سُجلت 53 مخالفة, والمدينة المنورة 46 مخالفة, وجازان 22 مخالفة, في حين انخفض عدد المخالفات في كلٍ من منطقة الرياض بـ 7 مخالفات و 4 مخالفات في المنطقة الشرقية, مشيراً إلى أن أبرز المخالفات تتمثل في مزاولة نشاط بدون ترخيص بيئي, وعدم وجود سجل الالتزام البيئي, وعدم وجود خطة طوارئ, وخلط الصرف الصحي بالصرف الصناعي, إضافة إلى مخالفة بيئة العمل, والتخلص من النفايات الخطرة والسامة عن طريق جهة غير مؤهلة من قبل الهيئة.