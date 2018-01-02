مصر: إعدام قاتل السعودية ونجلتها الكويتية

القاهرة(صدى):

قضت محكمة جنايات المنيا شمال صعيد مصر، بإحالة أوراق المصري عبدالتواب إلى فضيلة مفتي مصر؛ لاستطلاع الرأي الشرعي في الحكم بالإعدام شنقًا.

وحددت المحكمة جلسة 15 يناير الجاري؛ لإعادة فتح باب المرافعة بعد طلب الدفاع بإعادة فتحه لتقديم أدلة جديدة لموكليه المتهمين، وهما محمد عبدالفتاح هاشم وشقيقيه سيد وعلي.

وكان عبدالتواب صاحب الـ45 عامًا متهم بالقتل العمد مع سبق الإصرار لمواطنة سعودية ونجلتها الكويتية وإخفاء الجريمة في قضية هزت الرأي العام منذ نحو عامين، وحبس أشقاء هناء زوجة القاتل كلًا من محمد عبدالفتاح هاشم وعلي وسيد بتهمة التستر على إخفاء الجريمة.