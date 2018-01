بالفيديو.. متظاهرة إيرانية تنتقد الثورة الإسلامية وتطالب باسقاط نظام الملالي

رفع المتظاهرون الإيرانيون، راية العتاب التي طالت الثورة التي أسقطت نظام الشاه في عام 1979، بعد أن ضرب افساد والفقر دولتهم.

وأظهر فيديو متداول لإمرأة إيرانية، متظاهرة معاتبتها للجيل الذي أطاح بنظام الشاه، مطالبة الشباب بالاستمرار في ثورتهم، وعدم التراجع؛ لاقاط نظام الملالي، واصفة ثورة الشباب بانتفاضة الأمة الإيرانية.

ودخلت الاحتجاجات الإيرانية يومها السادس، الثلاثاء، وشهدت الشوارع الإيرانية سقوط أكثر من 15 قتيل خلال الأيام السابقة، بالتزامن مع تصاعد غضب المتظاهرين.

This woman was involved in the 1979 revolution bringing down the Shah regime. She says our young use to tell us that you brought the mullahs’ to power.“Now,I have come to expel them,” she says to a cheering crowd, adding “so rise up and join in.”#Iran #IranProtests #RegimeChange pic.twitter.com/9cbgGmITWo

— Iran Freedom (@4FreedominIran) January 1, 2018