بالفيديو.. متظاهرة إيرانية تنتقد الثورة الإسلامية وتطالب باسقاط نظام الملالي

طهران(صدى):

رفع المتظاهرون الإيرانيون، راية العتاب التي طالت الثورة التي أسقطت نظام الشاه في عام 1979، بعد أن ضرب افساد والفقر دولتهم.

وأظهر فيديو متداول لإمرأة إيرانية، متظاهرة معاتبتها للجيل الذي أطاح بنظام الشاه، مطالبة الشباب بالاستمرار في ثورتهم، وعدم التراجع؛ لاقاط نظام الملالي، واصفة ثورة الشباب بانتفاضة الأمة الإيرانية.

ودخلت الاحتجاجات الإيرانية يومها السادس، الثلاثاء، وشهدت الشوارع الإيرانية سقوط أكثر من 15 قتيل خلال الأيام السابقة، بالتزامن مع تصاعد غضب المتظاهرين.