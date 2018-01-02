” الزراعة ” تتخلص من 400 ألف دجاجة مصابة بأنفلونزا الطيور

علي القحطاني(صدى):

تخلصت مديرية البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الخرج ، من 400 ألف دجاجة في مشروع دواجن، سجلت به إصابة بفيروس أنفلونزا الطيور (H5N8).

وبينت الوزارة أن عدد الإصابات بلغت 4 إصابات جميعها في منطقة الرياض، منها إصابتان في مدينة الرياض في أحواش تربية تقليدية، والآخران في محافظة ضرماء في مشروع دواجن والأخير في أحواش تربية تقليدية في محافظة ثادق.

وأكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة في بيان لها أن إجمالي عدد البلاغات الواردة إلى غرفة الطوارئ خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية بلغت 9 بلاغات تمت مباشرتها جميعاً، في حين وصل إلى غرفة الطوارئ 43 استفساراً، وبهذا يصبح إجمالي البلاغات والاستفسارات منذ بداية اندلاع المرض 802 بلاغ واستفسار.

و بلغت عدد الجولات التقصي الوبائي والإرشاد البيطري بالمرض خلال الـ 24 ساعة الماضية 25 جولة توعوية في الأسواق والتجمعات في جميع المناطق، وذلك لمعرفة مكان الإصابة بدائرة نصف قطرها 10 كيلو مترات.