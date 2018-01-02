وفد استقبال الملك سلمان بالصين.. ضمن 100 صورة لعام 2017

عادل الحربي(صدى):

نشرت وكالة الأنباء البريطانية رويترز، 100 صورة لأبرز أحداث عام 2017 ، لمصوريها عبر أنحاء العالم.

واختارت الوكالة صورة أعضاء الوفد السعودي المرافق للملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – في زيارته للصين ضمن الـ 100 صورة لعام 2017.

وكان الوفد السعودي في انتظار وصول الملك سلمان و الرئيس الصيني شي جين بينغ، قبل مراسم الترحيب في قاعة الشعب الكبرى في بكين، والتقطت الصورة من زاوية مختلفة، حيث التقطت من الخلف.

يذكر أن زيارة الملك سلمان للصين كانت في 16 مارس 2017، وذلك ضمن جولته الآسيوية التي شملت عدد من الدول الأخرى من بينها اليابان وماليزيا وأندونيسيا.