في أول تعليق له.. سلمان المالك: المرحلة الحالية صعبة وحساسة والجماهير وجهتنا

نواف السالم(صدى):

قال رئيس نادي النصر سلمان المالك، إن المرحلة الحالية تعد صعبة وحساسة جدًا بالنسبة للنادي؛ خاصة في ظل سعيه لتحقيق البطولات.

وأكد ” المالك ” في أول تعليق له بعد تعيينه في رئاسة النادي أن هذا المنصب شرف كبير له؛ نظرًا لعراقة النادي، موجهًا الشكر إلى رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ، متمنيًا أن يكون على قدر كافي من الثقة والمسئولية أمام جماهير النادي.

وأوضح أنه سيبحث بدءً من الغد الأسماء التي ستكون معه في مجلس الإدارة، مؤكدًا أن اختياره سيقع على الأسماء التي تستطيع أن تضيف للنادي.

وأشار إلى أن أولوياته في المرحلة المقبلة تتمثل في تشكيل المجلس والبحث عن مكامن الخلل في الفريق وسُبل حلها، ومحاولة الاستفادة قدر المستطاع من فترة الانتقالات الشتوية لتدعيم الفريق والمنافسة على ما تبقى من بطولة الدوري والسعي لتحقيق كأس خادم الحرمين الشريفين.

كما أشاد ” المالك ” بالإدارة السابقة برئاسة الامير فيصل بن تركي التي قدمت الكثير للنادي خلال الـ10 سنوات الماضية، قائلًا ” لابد أن يكون لنا إضافة وأن نقدم كل ما بوسعنا لخدمة النادي “.