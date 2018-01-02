الكوريتين يقتربا من فتح حوار ثنائي لبحث التعاون الرياضي

ماجد محمد(صدى):

صرح وزير الوحدة في كوريا الجنوبية، تشو ميونج، باستعداد بلاده لإجراء محادثات حكومية رفيعة المستوى مع جارتها الشمالية في التاسع من يناير الجاري.

وأعرب وزير الوحدة الكوري الجنوبي، عن أمله في الجلوس وجها لوجه مع الشمال؛ لبحث مشاركة وفد كوريا الشمالية في ألعاب بيونج تشانج، ومسائل أخرى، وذلك في قرية بانمونجوم الحدودية.

يذكر أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، قد اعرب عن استعداده لفتح حوار مع سول؛ لبحث مشاركة الرياضيين الكوريين الشماليين في الألعاب الأولمبية الشتوية أمس الإثنين.