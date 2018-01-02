بالصور.. جولات ميدانية على المخيمات المخالفة بالروضة

حمود العنزي(صدى):

تمكنت بلدية الروضة اليوم الثلاثاء خلال جولاتها اليومية من وضع ملصقات على أصحاب المخيمات المخالفة بالثمامة لإزالتها بعد التنسيق مع الجهات المختصة.

وقال الحساب الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” بلدية الروضة التابعة لأمانة منطقة الرياض تواصل جولاتها اليومية على أصحاب المخيمات المخالفة بالثمامة، حيث تم وضع ملصقات الإشعارات بالإزالة على المخيمات المخالفة والغرف الجاهزة استعداداً لإزالتها بعد التنسيق مع الجهات المختصة “.