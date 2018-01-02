سقوط 9 قتلى في تظاهرات إيران ليلا

طهران(صدى):

قتل ستة متظاهرون وأحد المارة وشرطي وعنصر من الحرس الثوري الليلة الماضية في منطقة أصفهان بوسط إيران في أعمال عنف على صلة بالاحتجاجات التي تهز ايران منذ الخميس احتجاجا على فساد النظام الإيراني والضائقة الاقتصادية والبطالة والغلاء .

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن القتلى المتظاهرين الستة سقطوا في مواجهات مع قوات الأمن أمام مركز للشرطة في مدينة قهدريجان ، فيما قتل ثلاثة أحدهم عنصر في الحرس الثوري في كهريز سنغ ، وأحد المارة في خميني شهر، اضافة إلى شرطي برصاص أطلق من سلاح صيد في نجف أباد المجاورة .