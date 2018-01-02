بالفيديو.. أمريكي يعتنق الإسلام بـ ” دعوى الروضة ” بعد 40 عام من الإلحاد
اعتنق مدرب أمريكي يعمل بالمملكة يدعي ” لاري ” ، الديانة الإسلامية، بعد أن وجد علاقة الأخوة والود السائدة بين أهالي المملكة أثناء العمل، مشهرًا إسلامه أمس، في مكتب الدعوى بالروضة شرق مدينة الرياض.
وقرر المدرب، اختيار اسم مالك له بعد دخوله الإسلام، مؤكدًا حبه لدين الإسلام الشديد، وشعوره بالسعادة العارمة، أثناء تأدية الصلاة.
وقضى المدرب 40 عام بلا دين، ليقرر أخيرًا، اعتناق ديانة الإسلام، عن اقتناع تام بعد زيارته للعراق وأفغنستان والمملكة، ووجوده وسط أناسا لطفاء من هذا الدين، وحبه في اعتناق هذه الديانة، رغم التعتيم المتعمد من الإعلام الأمريكي عليها.
بعد 40 عامً بلا دين .يشاء الله أن يعلن اسلامه اليوم.لقاء مباشر مع المدرب الامريكي .#لحظه_جميله_بحياتك https://t.co/zyJXIDaSFo
— مكتب الدعوة بالروضة (@arrawdah) January 1, 2018
🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦[ عدد التعليقات: 2594 ] نشر منذ 2 ساعتين
النصارى اشد قرب الى الإسلام والمسلمين
( لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَاناً وَأَنَّهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ) (المائدة:82)
وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ ۖ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ
حفيدة الفاروق عمررضي الله عنه[ عدد التعليقات: 114 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا الأخبار اللي تسر مو جايبين لنا فلانه وعلانه توافه المجتمع.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7730 ] نشر منذ 39 دقيقة
الله يثبته على الدين
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 371 ] نشر منذ 30 دقيقة
من اسلم فلنفسه…
ومن كفر فعليها …
المؤسف ان المسلمين هم من اساء للأسلام بأفعالهم .. والإسلام منها براء
abdul[ عدد التعليقات: 773 ] نشر منذ 12 دقيقة
مدرب ماذا وخاصة وقد سبق ان تجول في العراق وافغانستان؟ وهل هو من جماعة بلاك واتَرز؟