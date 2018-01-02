بالفيديو.. أمريكي يعتنق الإسلام بـ ” دعوى الروضة ” بعد 40 عام من الإلحاد

عادل الحربي(صدى):

اعتنق مدرب أمريكي يعمل بالمملكة يدعي ” لاري ” ، الديانة الإسلامية، بعد أن وجد علاقة الأخوة والود السائدة بين أهالي المملكة أثناء العمل، مشهرًا إسلامه أمس، في مكتب الدعوى بالروضة شرق مدينة الرياض.

وقرر المدرب، اختيار اسم مالك له بعد دخوله الإسلام، مؤكدًا حبه لدين الإسلام الشديد، وشعوره بالسعادة العارمة، أثناء تأدية الصلاة.

وقضى المدرب 40 عام بلا دين، ليقرر أخيرًا، اعتناق ديانة الإسلام، عن اقتناع تام بعد زيارته للعراق وأفغنستان والمملكة، ووجوده وسط أناسا لطفاء من هذا الدين، وحبه في اعتناق هذه الديانة، رغم التعتيم المتعمد من الإعلام الأمريكي عليها.