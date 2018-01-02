عناصر تبرز دور وزارة الخارجية في مكافحة الإرهاب بـ 2017

نايف السالم(صدى):

كشفت وزارة الخارجية، عن دورها الفعال في التصدي للإرهاب والتطرف خلال عام 2017، بثمانية عناصر أبرزت خلالها هذا الدور.

وأشارت الوزارة إلى أن أول عنصر كان تصنيفها لـ 68 فرداً و 21 كياناً على قوائم الإرهاب، إضافة إلى إعلانها قائمة من 40 عنصراً ينتمون لجماعة الحوثي الإرهابية، وكيانين وقائمة لـ11 ممول لتنظيمات القاعدة و ” داعش ” الإرهابيين.

كما أطاحت الوزارة بخلايا إرهابية واستخباراتية كانت تعد الانتحاريين، وضبطت عدة مواقع إرهابية وأوقفت عناصر تنتمي لـ ” داعش “، كما أفشلت عمل إرهابي كان يستهدف المسجد الحرام.

ومن ضمن العناصر التي أبرزتها الوزارة، أنها احبطت عملية إرهابية تستهدف مقرين لوزارة الدفاع، وأخيراً قضت على عناصر إرهابية شمال منطقة العوامية.

وفي إطار محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه، أسست الوزارة المركز العالمي لمكافحة التطرف ” اعتدال ” ، وأنشأت جهاز رئاسة أمن الدولة، بالإضافة إلى أنها قطعت العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر الداعمة للإرهاب، كما قدمت 100 مليون يورو لإطلاق قوة لمكافحة الإرهاب في دول الساحل الأفريقية.