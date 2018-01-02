هدية الحاج والمعتمر تسلم أكثر من 250 ألف كيلو أرز لفقراء الحرم

نايف السالم(صدى):

سلمت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية بالتعاون مع خمس جهات خيرية بمكة المكرمة, أكثر من 250 ألف كيلو أرز لفقراء الحرم، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ برنامجها الرئيسي الوكالات الذي يهدف للتيسير على قاصدي الحرمين بحيث تقوم الجمعية من خلال الوكالات المقرة شرعًا بإخراج الكفارات عنهم.

وأوضح مساعد المدير العام للبرامج والخدمات عبدالرحمن السالمي, أن البرنامج ينفذ طوال العام بالشراكة مع الجهات الخيرية المتخصصة في مساعدة الفقراء والمحتاجين المسجلة بياناتهم لديها, تحقيقاً لتغطية أكبر عدد من المستفيدين الذين بلغ عددهم (11489) أسرة مستفيدة من أحياء مكة المكرمة, لافتاً إلى أن عدد كيلوات الأرز التي تم توزيعها بلغت ” 268,155 ” ألف كيلو من أكياس الأرز تعبئة 3 كيلو.