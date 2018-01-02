لجنة تحكيم المغاتير في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل تستعرض اليوم فرديات الوضح – دق

نايف السالم(صدى):

استعرضت اليوم لجنة تحكيم المغاتير في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل 13 فردية دق من الوضح.

وأدى ملاك الفرديات المشاركة القسم أمام اللجنة قبل بدء العرض، للتأكد من ملكيتهم لها، بعد ذلك استعرضت اللجنة الفرديات.

وملاك الإبل الذين عرضوا فردياتهم أمام اللجنة في الفردي – دق – الوضح هم: بدر مهل عائش العتيبي، خالد صالح عبد العزيز الراجحي، راكان سالم سعيد الشهراني، زايد عاصي عبيد الشمري، زعل سالم سعيد الشهراني، سلطان عبد الرحمن مهنا المهنا، سلمان بن فراج بن محمد السبيعي، طرجم هادي طالب المري، طلق ظافي آل روق القحطاني، علوش مناحي ناصر العجمي، فيصل ضيف الله صالح بن ملافخ، محمد ناصر على الشهرى، نايف ناصر سالم الرجباني.

وستدخل مساء اليوم فرديات دق في لوني الصْفر والشقح، استعداداً لعرضها غداً أمام لجنة التحكيم وتصنيفها ومن ثم ترشيحها للجائزة.