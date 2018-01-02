باحثون: علاج السكري يحد من تطور الزهايمر

لندن(صدى):

توصل باحثون في جامعة لانكستر البريطانية إلى أن علاج السكري يساعد في خفض تطور الزهايمر ويساعد على التذكر.

وأجريت تجارب على فئران مصابة بالزهايمر وبعد تناول علاج السكري تحسنت ذاكرتهم . وأشار المشرف على الأبحاث البروفيسور كريستيان هولشر أن هذا العلاج يعطي الأمل في علاج مرض الزهايمر.

وأشاد البروفيسور دوج بران رئيس إدارة الأبحاث في جمعية الزهايمر البريطانية بالعلاج ، معلنا تحمسه الشديد له وقال يجب إتباع طرق جديدة ويمكن أن تفيد الأدوية التي تعالج أمراض أخرى في علاج الخرف بشكل سريع.

يذكر أن عدد المصابين بالخرف 35 مليون إنسان حول العالم .