طرق خاطئة تتلف الأسنان يجب تجنبها
يكتفي البعض بتنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط معتقدين أن ذلك فقط كافي للعناية بها، ولكن ذلك غير صحيح، إليك بعض العادات الخاطئة التي تتسبب في وجع الأسنان لـ تجنبها :
التخزين: ينصح الأطباء بعدم تخزين فرشاة الأسنان وهى مبتلة فيمكنك أن تضعها تجف أولا ثم تخزنها .
خل التفاح: أشارت الدراسات أن خل التفاح له أثار ضارة على الأسنان، فإذا تناولت خل التفاح يجب غسل أسنانك جيدا.
التنظيف على عجل: يقوم البعض بتنظيف أسنانه بسرعة وقد لا يغسلها جيدا، لذلك ينصح بتنظيف الأسنان مالا يقل عن دقيقتين لضمان تنظيفها من الجوانب.
التدخين: يضر التدخين ليس فقط بالقلب والرئة بل يتسبب في اصفرار الأسنان والرائحة الكريهة إضافة إلى أمراض اللثة والالتهابات.
المشروبات الغازية: تناول المشروبات الغازية بكثرة يضر بشدة بالأسنان لاحتوائها على الحامض والسكر وملونات اصطناعية.
المبالغة في التبيض: يفضل الكثير تبيض الأسنان للحصول على أسنان لامعة ولكن هذا الأمر يضعف طبقة المينا ويتسبب في حساسية الأسنان.
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