طرق خاطئة تتلف الأسنان يجب تجنبها

متابعات(صدى):

يكتفي البعض بتنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط معتقدين أن ذلك فقط كافي للعناية بها، ولكن ذلك غير صحيح، إليك بعض العادات الخاطئة التي تتسبب في وجع الأسنان لـ تجنبها :

التخزين: ينصح الأطباء بعدم تخزين فرشاة الأسنان وهى مبتلة فيمكنك أن تضعها تجف أولا ثم تخزنها .

خل التفاح: أشارت الدراسات أن خل التفاح له أثار ضارة على الأسنان، فإذا تناولت خل التفاح يجب غسل أسنانك جيدا.

التنظيف على عجل: يقوم البعض بتنظيف أسنانه بسرعة وقد لا يغسلها جيدا، لذلك ينصح بتنظيف الأسنان مالا يقل عن دقيقتين لضمان تنظيفها من الجوانب.

التدخين: يضر التدخين ليس فقط بالقلب والرئة بل يتسبب في اصفرار الأسنان والرائحة الكريهة إضافة إلى أمراض اللثة والالتهابات.

المشروبات الغازية: تناول المشروبات الغازية بكثرة يضر بشدة بالأسنان لاحتوائها على الحامض والسكر وملونات اصطناعية.

المبالغة في التبيض: يفضل الكثير تبيض الأسنان للحصول على أسنان لامعة ولكن هذا الأمر يضعف طبقة المينا ويتسبب في حساسية الأسنان.