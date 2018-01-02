الحضري يرحب بتعاقد ” متعب ” مع التعاون

ماجد محمد(صدى):

عبر المصري عصام الحضري، حارس مرمى فريق التعاون، عن سعادته لتعاقد مواطنه ومهاجم الأهلي المصري، عماد متعب، مع فريقه.

وقال الحضري في تغريده له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر : ” خطوة رائعة من إدارة نادي التعاون، التعاقد مع المهاجم العبقري عماد متعب .. وهو أحد أبرز الهدافين في تاريخ كرة القدم المصرية .. أهلا بيك يا ملك الـ 90 “.

يذكر أن نادي التعاون تعاقد مع عماد متعب لمدة ستة أشهر بنظام الإعارة من نادي الأهلي المصري.