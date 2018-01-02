” البيئة ” تخاطب ” النقل ” و ” الشؤون البلدية ” بشأن قطع الأشجار

عادل الحربي(صدى):

خاطبت وزارة البيئة والمياه والزراعة، كل من وزارتي النقل والشؤون البلدية والقروية، بضرورة وقف قطع وتدمير الأشجار أثناء شق وتعبيد مسارات جديدة للطرق.

وأكدت مصادر، أن وزارة البيئة بيَنت في مخاطباتها خطور قطع الأشجار، الذي سيؤدي إلى تدمير البيئة الطبيعية وتدهور الغطاء النباتي، زيادة تراكم الرمال.

وأشارت وزارة البيئة إلى أن الأشجار المعمرة تمثل عنصراً أساسياً وركيزة مهمة في مبادرات التشجير في أنسنة المدن، والتي هي من أولويات برنامج التحول البلدي لرفع جودة الحياة في المدن ورفاهية العيش.