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بالفيديو.. غضب نرمين محسن لتأخر رحلتها من دبي لجدة

بالفيديو.. غضب نرمين محسن لتأخر رحلتها من دبي لجدة
أماني الغامدي(صدى):

عبرت الفنانة السعودية نيرمين محسن عن غضبها الشديد بسبب تأخير رحلة طيران الخطوط السعودية من دبي إلى جدة لمدة 5 ساعات.

وقالت نرمين في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على تطبيق ” السناب شات ” ، ” إن التعامل كان سيئا للغاية وبدون توضيح أسباب تأخير الطائرة وطالبت بالتفاعل مع المشكلة “.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 24830 ] نشر منذ 1 ساعة

هههههههههه ههههههههههه
تبي تقلد لجين عمران يوم أنتقدت فاتورةالكهرباء
ويوم زاد فيها الحماس
اقلبت على الأماراتيين وكرشوووها
ورجعت ترقع وتعتذر😂😂😂😂
وأنتي ياوش أسمها ياربي نسيت
لحظة أرجع للخبر🤔
ايه وانتي يانرمين
طبقتي المثل الي يقول لاقدك رايح فكثر فاالفضايح🤔
أخاف يكرشوووونك بعد حتى أنتي😂😂😂

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