بالفيديو.. غضب نرمين محسن لتأخر رحلتها من دبي لجدة

أماني الغامدي(صدى):

عبرت الفنانة السعودية نيرمين محسن عن غضبها الشديد بسبب تأخير رحلة طيران الخطوط السعودية من دبي إلى جدة لمدة 5 ساعات.

وقالت نرمين في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على تطبيق ” السناب شات ” ، ” إن التعامل كان سيئا للغاية وبدون توضيح أسباب تأخير الطائرة وطالبت بالتفاعل مع المشكلة “.