بالفيديو.. غضب نرمين محسن لتأخر رحلتها من دبي لجدة
عبرت الفنانة السعودية نيرمين محسن عن غضبها الشديد بسبب تأخير رحلة طيران الخطوط السعودية من دبي إلى جدة لمدة 5 ساعات.
وقالت نرمين في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على تطبيق ” السناب شات ” ، ” إن التعامل كان سيئا للغاية وبدون توضيح أسباب تأخير الطائرة وطالبت بالتفاعل مع المشكلة “.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24830 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههه ههههههههههه
تبي تقلد لجين عمران يوم أنتقدت فاتورةالكهرباء
ويوم زاد فيها الحماس
اقلبت على الأماراتيين وكرشوووها
ورجعت ترقع وتعتذر😂😂😂😂
وأنتي ياوش أسمها ياربي نسيت
لحظة أرجع للخبر🤔
ايه وانتي يانرمين
طبقتي المثل الي يقول لاقدك رايح فكثر فاالفضايح🤔
أخاف يكرشوووونك بعد حتى أنتي😂😂😂
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24830 ] نشر منذ 1 ساعة
😉😉😉