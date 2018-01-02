أنور مالك: نظام الولي الفقيه الإرهابي وصل لنهايته

طهران(صدى):

أكد المراقب الدولي لحقوق الإنسان أنور مالك، اليوم الثلاثاء، أن نظام ” الملالي ” الذي يبني حكمه على الفساد واستبداد المواطنين والإرهاب وصل إلى نهايته.

وأوضح ” مالك ” أن النظام الإيراني الذي يُحرف الدين الإسلامي ويستغله في أهدافه الدامية ينتظره أبشع النهايات.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، ” لا يوجد أيّ مستقبل لنظام الولي الفقيه الذي يبني حكمه على الاستبداد بحق المواطنين والفساد في ثروات وطنهم والإرهاب مع دول تجاورهم، وسيكون مآله الزوال في أبشع وأشنع وأفظع المشاهد مهما حاول أن يطيل عمره بقداسة دينية محرفة وبروباغندا إعلامية مترفة وعنتريات إقليمية مزيفة “.

يُذكر أن مدن وشوارع إيران تشهد احتجاجات شعبية ضد النظام الحاكم برئاسة حسن روحاني والمرشد العام خامنئي لليوم السادس على التوالي؛ اعتراضًا على السياسة الخارجية لإيران وسوء الحالة الاقتصادية للشعب بسبب إرهاب النظام.