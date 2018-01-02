معارض قطري: تنظيم الحمدين يتعاون مع هيومان رايتس لترويج الأكاذيب عن المملكة
كشف المعارض القطري، خالد الهيل،اليوم الثلاثاء، السر وراء انتشار الشائعات حول إضراب الأمير طلال بن عبد العزيز عن الطعام؛ اعتراضًا على احتجاز ابنه ” الوليد ” على ذمة قضايا الفساد.
وقال ” الهيل” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” كينيث روث مدير هيومان رايتس ووتش المتحيز لقطر هو احد المروجين لكذبة إضراب الامير طلال بن عبدالعزيز عن الطعام ، اذا عرف السبب بطل العجب تميم بن حمد مع كينيث روث ؟ “.
واستكمل تغريدته: ” اعتقد حان الوقت لإيقاف عبثهم في المنظمة وانحيازها الواضح لقطر وترويجهم لأكاذيب تنظيم الحمدين بالمال “.
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