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معارض قطري: تنظيم الحمدين يتعاون مع هيومان رايتس لترويج الأكاذيب عن المملكة

معارض قطري: تنظيم الحمدين يتعاون مع هيومان رايتس لترويج الأكاذيب عن المملكة
طلال الضوي(صدى):

كشف المعارض القطري، خالد الهيل،اليوم الثلاثاء، السر وراء انتشار الشائعات حول إضراب الأمير طلال بن عبد العزيز عن الطعام؛ اعتراضًا على احتجاز ابنه ” الوليد ” على ذمة قضايا الفساد.

وقال ” الهيل” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” كينيث روث مدير هيومان رايتس ووتش المتحيز لقطر هو احد المروجين لكذبة إضراب الامير طلال بن عبدالعزيز عن الطعام ، اذا عرف السبب بطل العجب تميم بن حمد مع كينيث روث ؟ “.

واستكمل تغريدته: ” اعتقد حان الوقت لإيقاف عبثهم في المنظمة وانحيازها الواضح لقطر وترويجهم لأكاذيب تنظيم الحمدين بالمال “.


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