فضيحة قطرية جديدة.. صحف الدويلة تهدد باختراقات قادمة

طلال الضوي(صدى):

واصلت صحيفة ” العرب ” القطرية، سقطاتها المهنية، باعترافها بمجموعة مخترقي حساب المواطن من قبل ” صقور قطر ” ، ولم تكتفي بذلك فقط بل واصلت عدم مهنيتها إلى إعلان عمليات اختراق متواصلة آتية.

وحاولت الصحيفة في تغطية الأفعال المشينة بتبريرات ساذجة تمثلت في أن عملية الاختراق جاءت ردا لعمليات المقاطعة العربية، سالكة لنفس طريق إعلام ” الحمدين ” الإرهابية.

وعلق المتحدث باسم المعارضة القطرية خالد الهيل على الواقعة، ” عملية قذرة تبين للجميع حقيقة تنظيم الحمدين الإرهابي، والعمليات تتم برئاسة الإخوانجي محمود صلاح الدسوقي مدير أمن معلومات قطر “.