التخلص من 30% من الوزن الزائد دون رياضة أو حمية غذائية

متابعات(صدى):

توصل علماء جامعة نانيانغ في سنغافورة، إلى خبر يسر الكثيرين، ممن يعانون من الوزن الزائد، مع مواجهة مشكلة في إتباع حمية غذائية، وممارسة الرياضة، حيث يمكنك من خلاله خسارة 30% من الوزن الزائد دون ممارسة أنشطة رياضية، أو حرمان من الطعام.

وشرحت صحيفة “Small Methods” الطريقة، التي توصّل إليها العلماء، والمتمثلة في شرائط لاصقة فيها إبر صغيرة جداً، كل واحدة منها أرقّ من الشعرة، وتحتوي هذه الإبر الرقيقة على دواء يحوّل الدهون البيضاء إلى طاقة مستهلكة للدهون.

وقال الباحثون الذين أعدوا هذه الدراسة: “هدفنا كان صنع شرائط لاصقة غير مرئية وغير مكلفة، ويمكن للجميع استخدامها بسهولة”.

وأشار العلماء ، إلى أن هذه الطريقة، ستساعد في التخفيض من كمية الدواء الذي يُستخدم عادة للتخلص من الوزن الزائد.