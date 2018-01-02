” مرجان السعودية ” تعلن عن عدد من الوظائف الشاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة مرجان السعودية للملابس في العاصمة الرياضة عن رغبتها في شغل عدد من الوظائف بالكفاءات الوطنية المؤهلة من الرجال والنساء.

وأوضحت الشركة أن الكفاءات المطلوبة 10 مدراء فروع رجال، 10 مساعدين مدراء فروع رجال،10 مشرفات نساء، 70 بائعة نساء، 50 بائع رجال، 20 كاشير رجال، 5 خدمة عملاء رجال.

وأضافت الشركة ان التواصل عن طريق السيرة الذاتية على الإيميل التالي (هنا) أو مراجعة فرع الشركة مباشرة بالعاصمة الرياض مخرج ١٤ و مخرج ٦ والفرع الجديد التخصصي.