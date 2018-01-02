بالفيديو.. سنجاب يسطو على منزل ويهاجم رجلي شرطة

واشنطن(صدى):

تعرض رجلي شرطة من شرطة نيويورك يُدعيان ” سيمي وداوسن ” لهجوم مباغت من سنجاب اقتحم مطبخ أحد المنازل، بعدما قدم أصحاب المنزل بلاغاً عن اختفاء قطع من البسكويت من مطبخهم.

وتعود التفاصيل عندما تلقت دورية شرطة نيويورك لبلاغ من أحد المنازل، بوجود حالة سطو على منزلهم ، فهرع رجلي الشرطة لتقصي الأمر ،ولدى دخول رجلي الشرطة سيمي وداوسن إلى مطبخ العائلة، فوجئ سيمي بسنجاب يقفز باتجاهه من السقف الأمر الذي أدى إلى سقوطه على الأرض وهو يصرخ مستغيثاً.

ولم يتمالك داوسون نفسه حيث انفجر بالضحك على ما حدث لزميله، قبل أن يخرج الرجلان من المطبخ بينما استمر السنجاب في القفز من مكان لآخر.

وقال ناطق باسم شرطة بروكبورت في تعليق ساخر على الحادث: ” لقد نجح الشرطيان في إلقاء القبض على السنجاب في نهاية المطاف قبل أن يطلقاه في مكان قريب “.

httpv://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=DSZh4VumP28