أمانة المدينة تصدر 1029 رخصة في الربع الأول من العام

نايف السالم(صدى):

بلغت عدد الرخص التجارية التي أصدرتها أمانة المدينة المنورة، 1029 رخصة جديدة لجميع البلديات، و11980 شهادة صحية، خلال الربع الأول من العام الهجري الجاري.

وأشار مدير الإدارة العامة للصحة والوقاية البيئية بوكالة الخدمات بالأمانة، المهندس أحمد البعداني، إلى أن البلديات التي تم إصدار الرخص لها، هي: ” بلدية الحرم 407 رخصة، بلدية العوالي 972 رخصة، بلدية العقيق 601 رخصة، بلدية أحد 683 رخصة، بلدية العيون 525 رخصة، بلدية البيداء 637 رخصة، بلدية العاقول 114 رخصة، بلدية الصويدرة 11 رخصة، بلدية أبيار الماشي 23 رخصة “.

وأوضح أن الأمانة أصدرت 1598 رخصة فورية من موقع بوابة ” بلدي ” .