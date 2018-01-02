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” بتكوين ” تسجل أدنى مستوياتها في ثاني أيام 2018

” بتكوين ” تسجل أدنى مستوياتها في ثاني أيام 2018
عادل الحربي(صدى):

سجلت العملة الرقمية ” بتكوين ” ، اليوم الثلاثاء، تراجعًا لأدنى مستوياتها منذ عام 2015، لتستقبل العام الجديد ببداية غير مبشرة.

وتراجعت ” بتكوين ” خلال تعاملات اليوم مسجلة 13138 دولار بنسبة 2.05%، بعد ملامساتها 12955 دولارًا في وقت سابق من التعاملات.

وانخفضت القيمة السوقية للعملة الرقمية إلى 220 مليار دولار بحصة نسبتها 35.5% من إجمالي سوق العملات الرقمية البالغ 620 مليار دولار.

وكانت ” بتكوين ” سجلت اعلى مستوياتها خلال منتصف الشهر الماضي ملامسة عشرين ألف دولار، متخطية قيمة سوقية بنسبة 50%.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 367 ] نشر منذ 5 دقائق

يالربع التبنكوين نصبه كبيره تلعب بالخفاء… وبعد سرقة مليارات الأغبياء سيهرب اللصوص ويختفون

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