” بتكوين ” تسجل أدنى مستوياتها في ثاني أيام 2018
سجلت العملة الرقمية ” بتكوين ” ، اليوم الثلاثاء، تراجعًا لأدنى مستوياتها منذ عام 2015، لتستقبل العام الجديد ببداية غير مبشرة.
وتراجعت ” بتكوين ” خلال تعاملات اليوم مسجلة 13138 دولار بنسبة 2.05%، بعد ملامساتها 12955 دولارًا في وقت سابق من التعاملات.
وانخفضت القيمة السوقية للعملة الرقمية إلى 220 مليار دولار بحصة نسبتها 35.5% من إجمالي سوق العملات الرقمية البالغ 620 مليار دولار.
وكانت ” بتكوين ” سجلت اعلى مستوياتها خلال منتصف الشهر الماضي ملامسة عشرين ألف دولار، متخطية قيمة سوقية بنسبة 50%.
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 367 ] نشر منذ 5 دقائق
يالربع التبنكوين نصبه كبيره تلعب بالخفاء… وبعد سرقة مليارات الأغبياء سيهرب اللصوص ويختفون