” بتكوين ” تسجل أدنى مستوياتها في ثاني أيام 2018

عادل الحربي(صدى):

سجلت العملة الرقمية ” بتكوين ” ، اليوم الثلاثاء، تراجعًا لأدنى مستوياتها منذ عام 2015، لتستقبل العام الجديد ببداية غير مبشرة.

وتراجعت ” بتكوين ” خلال تعاملات اليوم مسجلة 13138 دولار بنسبة 2.05%، بعد ملامساتها 12955 دولارًا في وقت سابق من التعاملات.

وانخفضت القيمة السوقية للعملة الرقمية إلى 220 مليار دولار بحصة نسبتها 35.5% من إجمالي سوق العملات الرقمية البالغ 620 مليار دولار.

وكانت ” بتكوين ” سجلت اعلى مستوياتها خلال منتصف الشهر الماضي ملامسة عشرين ألف دولار، متخطية قيمة سوقية بنسبة 50%.