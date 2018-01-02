شقيق ” صالح ” يهرب من الحوثي إلى مأرب

فهمي محمد(صدى):

استطاع اللواء على صالح الأحمر، شقيق الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، الهروب من قبضة مليشيات الحوثي الإرهابية، والخروج من صنعاء ووصول محافظة مأرب فجر اليوم الثلاثاء.

واتجه الحوثيين إلى اعتقال العشرات من أسرة الرئيس السابق والقادة العسكريين المقربين منه، إلى أن استطاع شقيق صالح إلى الانتقال لمقر الحكومة الشرعية، شرقي البلاد.

ويذكر أن اللواء الأحمر كان قائدا لقوات الحرس الجمهوري قبل أن يتولى المنصب نجل ” صالح ” .