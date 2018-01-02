الانتربول السعودي يلقي القبض على خليجي مطلوب في قضية نصب واحتيال

نايف السالم(صدى):

تمكن الانتربول السعودي من استرداد مواطن خليجي مطلوب إثر قضية نصب واحتيال على أحد المواطنين .

جاء ذلك بعد تلقي الانتربول السعودي بلاغاً عن قيام المدعو (م .س . ش) مواطن خليجي بالنصب والاحتيال على أحد المواطنين , حيث أوهمه بأنه يعمل في مجال بيع وشراء السيارات المستعملة فتعاقد معه على الشراكة في المتاجرة في السيارات واعطائه مبلغ مالي وقدرة 1,500,000 مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي , وبعد إبرام العقد بينهما هرب إلى خارج المملكة , وبملاحقته دوليا ومتابعته من قبل الانتربول السعودي تم القبض عليه واسترداده للمملكة بتاريخ 10 / 4/ 1439هـ الموافق 28/ 12/ 2017م .

ويأتي هذا العمل ضمن نشاطات عمل الانتربول السعودي لمكافحة صور الجريمة وأشكالها كافة والمتابعة المستمرة للمطلوبين للمملكة في الخارج .