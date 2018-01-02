توجيه بدخول فرق الهلال الأحمر للمدارس بالرياض

حمود العنزي(صدى):

أصدر مدير عام التعليم بمنطقة الرياض، حمد بن ناصر الوهيبي، توجيهات على جميع المكاتب والمدارس، بضرورة تمكين طبيب وممرض المركز الصحي الذي تتبع له المدرسة من دخولها في أثناء وقت الدوام الرسمي.

وبموجب التوجيه، يجب على المدارس والمكاتب إدخالهم بعد إبراز بطاقة العمل وخطاب من إدارة المركز الصحي، متضمن السماح للفريق الطبي بدخول المدرسة، والعمل على تسهيل مهمة الفريق في تنفيذ البرامج الصحية والوقائية بالتعاون مع المرشد الصحي.

وأكد التوجيه، ضرورة تمكين الفرق الطبية الوقائية من دخول المدرسة، والسماح لفرق الهلال الأحمر بدخول المدرسة في حال الطوارئ.