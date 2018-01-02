أفضل 5 لوحات مفاتيح مجانية بهواتف أندرويد

متابعات(صدى):

توفر هواتف أندرويد العديد من تطبيقات لوحات المفاتيح التي تتميز بعدة خصائص، لذا يقبل الكثير على استخدام هذه الأنواع من الهواتف.

إليك أفضل 5 لوحات مفاتيح بهواتف أندرويد :

Multiling O Keyboard

متوفرة بعدة لغات ويمكن إضافة كلمات جديدة إلى القاموس وفصل لوحة المفاتيح ليسهل استخدامها،كما أنه لا يأخذ سوى أقل من ميغابايت .

Gboard

تتميز بالكتابة بالتمرير والصوت فضلا عن مزايا التخصص ويمكن دمج محرك البحث غوغل بلوحة المفاتيح كما توفر البحث والمشاركة الفورية بالصور المتحركة والرموز.

Minuum Keyboard

هذا النوع يمكنه تقديم طريقتان ،الطريقة الافتراضية من خلال لوحة مفاتيح تقليدية ورموز تعبيرية، كما توفر إمكانية تخصيص الإيماءات والأصوات .

Simple Keyboard

توفر هذه اللوحة العديد من المزايا مع إمكانية التخصيص مثل الألوان واللغات ولكن لا تتضمن الرموز التعبيرية والصور المتحركة.

SwiftKey Keyboard

تمكن من الكتابة بشكل أسرع وتقوم بتصحيح الأخطاء تلقائيا وتحفظ الكلمات والجمل الأكثر استخداما للمستخدم.