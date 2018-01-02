معلم يدخل السرور على قلب طلابه بطريقة مبتكرة

نايف السالم(صدى):

تعمَد عبدالله الغامدي، المعلم بأحد مدارس مكة المكرمة، إدخال السرور على قلب 40 طالباً من طلابه، إضافة إلى أهالي هؤلاء الطلاب، بطريقة مبتكرة.

وقام المعلم، بإرفاق مبلغ 20 ريالاً مع شهادة كل طالب من طلاب فصله، الأمر الذي جعل أولياء الأمور يعبرون عن شكرهم وامتناهم له وما يقدمه للطلاب.

وعلق مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية بمنطقة مكة المكرمة، على الواقعة، بان سأل الله أن يبارك للمعلم في ماله، وأن يتقبل منه ويجعل عمله خالصاً لوجهه الكريم.