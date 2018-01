بالفيديو.. شرطة مكافحة الشغب الإيرانية تنضم للمتظاهرين

في ظل تصاعد الغضب في شوارع إيران؛ احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية الصعبة وأخطاء حكومة ” روحاني ” ، بدأ عناصر الجيش والشرطة في الانضمام إلى المتظاهرين في الشوارع.

وتداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يُظهر لحظة انضمام عدد من عناصر شرطة مكافحة الشغب إلى افراد الشعب الإيراني المتظاهر في أحد مدن إيران، بعد أن علا أصوات المتظاهرين بهتافات ” كونوا معنا ” الموجهة للشرطة.

ورد الشرطة على المتظاهرين بقوله : ” لن نواجهكم لأنكم لستم أعداء لإيران، لم أنضم للأمن لأحاربكم ” ؛ ليرد المتظاهرين: ” إنه معنا “.

ويستمر لليوم السادس الاحتجاج في شوارع إيران، بعد أن سقط أكثر من 15 قتيلًا خلال التظاهرات، وتهديد الداخلية للمتظاهرين ووصفهم بمثيري الفوضى.

Tonight: It is not known where, but here in this video after protesters chanted: "Be with us, Be with us" Anti-riot police forces joined protesters & announced that they will not suppress them because they are not enemy of Iran. #IranProtests #FreeIran pic.twitter.com/VtSYolhDno

— Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) January 1, 2018