زيادة أسعار المواد الغذائية 5% مع توقعات بارتفاعات جديدة

علي القحطاني(صدى):

مع اليوم الأول لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، ارتفعت أسعار المواد الغذائية في الأسواق والمحلات التجارية بنسبة 5%.

وتوقع مختصون في قطاع المواد الغذائية ارتفاع أسعار الفواكه والخضار ومشتقات الألبان ما بين 30-40%؛ بسبب استغلال مراكز التجزئة.

وأشار المهندس معتصم أبو زنادة رئيس طائفة دلالي الخضار والفواكه بجدة، إلى محاولة بعض محلات التجزئة لارتفاع الأسعار والتلاعب بها بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة، موضحا أن فرق الأسعار بين مراكز التجزئة والسوق المركزي لا يقل عن 20%.