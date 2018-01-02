تعليق تداول سهم ” إعادة للتأمين ” لمدة يومي عمل

عادل الحربي(صدى):

أكدت السوق المالية السعودية ” تداول ” ، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم تعليق تداول سهم الشركة السعودية لإعادة التأمين التعاوني لمدة يومي عمل ابتداءً من اليوم.

وأوضحت ” تداول ” أنه سيتم تعليق تداول السهم حتى تقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية ” إيداع ” بتطبيق تخفيض أسهم الشركة في محافظ المساهمين، لافته إلى أنه سيتم رفع تعليق السهم نهاية تداول يوم الأربعاء 3 يناير 2018.

وأشارت إلى أنه سيتم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 9.20 ريال، بعد موافقة الجمعية العمومية للشركة على تخفيض رأس المال.

وكانت الجمعية العامة للشركة السعودية لإعادة التأمين ” إعادة ” وافقت في اجتماعها المنعقد أمس، على تخفيض رأس مال الشركة من 1000 مليون ريال إلى 810 ملايين ريال بنسبة 19% عن طريق إلغاء 19 مليون سهم بهدف إعادة هيكلة رأس المال لإطفاء الخسائر المتراكمة ودعم نمو الشركة مستقبلًا.