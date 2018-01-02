علامات تدل على اختراق جهازك من القرصنة الإلكترونية

أماني الغامدي(صدى):

توجد بعض العلامات التي تدل على أن جهاز الكمبيوتر قد تعرض إلى اختراق من قبل القرصنة الإلكترونية مثل ظهور رسائل بتشفير البيانات وطلب فدية مقابل إعادة البيانات وأيضا ظهور رسائل وهمية مختصة بمهاجمة الفيروسات.

ويعد ظهور أشرطة أدوات خلال تصفح الموقع دليل على اختراق الكمبيوتر، وكثرة النوافذ المنبثقة التي تظهر أثناء التصفح عبر الانترنت تعد إشارة قوية على اختراق جهازك.

وأوضح الخبراء أن تغير كلمات المرور لحساب البريد الإلكتروني أو خدمات الويب وتثبيت البرامج تعد ضمن الوسائل المستخدمة لاختراق البيانات.

وأشار الخبراء أيضا أن تحرك الفأرة بدون استخدامها أو تعطيل برامج مكافحة الفيروسات يعتبر مؤشر قوي على اختراق جهازك.