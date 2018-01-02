” العواني ” : الجماهير الخليجية تغار من السعوديين لتأثيرهم في البطولات

ماجد محمد(صدى):

أكد الأمين العام للمجلس الرياضي في أبو ظبي عارف العواني، أن الجماهير الخليجية بدأت تغار من الجمهور السعودي؛ لتأثيره الكبير في معظم البطولات.

وأوضح ” العواني ” أن الجمهور السعودي دائمًا ما يكون طاغيًا في ملاعب البطولات التي يشارك فيها مثل بطولة كآس آسيا 96 وكأس الخليج 94 في دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما أشار إلى أن مبادرات رجال الأعمال والقطاع الخاص في دعم المنتخب بالعديد من المبادرات مثل مبادرات نقل الجماهير إلى الدول التي تحتضن البطولات.

وعبر ” العواني ” عن سعادته بالحضور الكثيف للجماهير الكويتية في ملاعب خليجي 23 بالكويت، والحضور البحريني أيضًا، بالإضافة إلى جماهير باقي المنتخبات.