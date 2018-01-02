ارتفاع أسعار سيارات الأجرة وسط شكاوي المواطنين

عادل الحربي(صدى):

شهدت أسعار المشاوير الداخلية بين أحياء المدن، ارتفاعا ملحوظا من قبل سيارات الأجرة ” الليموزينات ” ؛ بعد ارتفاع سعر الوقود مع بداية العام الجاري.

واشتكى عدد من المواطنين من عدم استخدام العداد؛ مما يزيد من عشوائية التسعير، ويعطى فرصة أكبر للتحايل على مستخدم الخدمة.

وأكد سعيد البسامي رئيس لجنة النقل الوطنية بمجلس الغرف، أن ارتفاع أسعار النقل الخفيف و الثقيل داخل وخارج المدن أمر طبيعي نتيجة للتغيرات والإصلاحات التى طرأت على أسعار الوقود مؤخرا، مطالبا بتفعيل العداد لدى الليموزين، واحتساب قيمة المشوار وفق المسافة المحددة.