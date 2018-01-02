ارتفاع أسعار سيارات الأجرة وسط شكاوي المواطنين
شهدت أسعار المشاوير الداخلية بين أحياء المدن، ارتفاعا ملحوظا من قبل سيارات الأجرة ” الليموزينات ” ؛ بعد ارتفاع سعر الوقود مع بداية العام الجاري.
واشتكى عدد من المواطنين من عدم استخدام العداد؛ مما يزيد من عشوائية التسعير، ويعطى فرصة أكبر للتحايل على مستخدم الخدمة.
وأكد سعيد البسامي رئيس لجنة النقل الوطنية بمجلس الغرف، أن ارتفاع أسعار النقل الخفيف و الثقيل داخل وخارج المدن أمر طبيعي نتيجة للتغيرات والإصلاحات التى طرأت على أسعار الوقود مؤخرا، مطالبا بتفعيل العداد لدى الليموزين، واحتساب قيمة المشوار وفق المسافة المحددة.
🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦[ عدد التعليقات: 2575 ] نشر منذ 30 دقيقة
بدل السيارة وخسارة البنزين
اشتري سيكل للدوام
لا هو عيب ولا هو بدعه وحرام ومشي حالك
بدل الكهرباء اشتري فانوس ع القاز والنور نورك بيتك
اوما طور مستعمل ياباني تلاقيه بالحراج نظيف ع ديزل
وعش الواقع الحياة حلوها ومرها
كذا تعيش والله لا تفكر وتوسوس تتعب نفسك لوساوس الحاقدين والشيطان
ولا حد حولك والله
والحمدلله والله العظيم ما زلنا في الف خير وعافية