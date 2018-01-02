” الهيل ” يكشف هوية مخترق ” حساب المواطن “

طلال الضوي(صدى):

كشف المتحدث الرسمي باسم المعارض القطرية، خالد الهيل، عن هوية مخترق موقع حساب المواطن بالمملكة، موضحًا أن خلايا عزمي التابع لتنظيم الحمدين، وراء تلك العملية ” القذرة ” على حد قوله.

وأكد ” الهيل ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” ، أن عمليات الاختراق تحصل بإشراف من عضو الإخوان محمود صلاح الدسوقي مدير أمن معلومات قطر.

وقال المعاض القطري، إن والد ” الدسوقي ” مصري ولكن تم تجنيسه عن طريق وزير داخلية قطر السابق عبدالله بن خالد في التسعينات.

وكان مدير حساب المواطن، علي راجحي، قد صرح بأن الحساب تعرض لعملية تهكير من قبل مجموعة قطرية سميت نفسها ” صقور قطر ” ، وأن العمل جار لاستعادته.