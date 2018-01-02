رسميا .. تنفيذ استقالة الحميداني من لجنة انضباط اتحاد كرة القدم

نواف السالم(صدى):

صرح المستشار بندر الحميداني، انتهاء علاقته باتحاد كرة القدم، حيث قدم استقالته من منصب رئيس لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأعلن الحميداني ذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، يوم الأحد الماضي، قائلا ” مع نهاية هذا اليوم .. انتهى عملي لرئاسة لجنة الانضباط والأخلاق، مع تمنياتي بالتوفيق لرئيس اللجنة الجديد، وأقدم شكري للمستشار تركي آل الشيخ على ما قدمه ويقدمه من عمل دؤوب؛ لصناعة رؤية جديدة لرياضة الوطن “.

وأضاف : ” والشكر موصول كذلك لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد على ما قدموه من دعم لعمل اللجنة، أعضاء وسكرتارية اللجنة الشكر لا يوفيكم حقكم على ما قدمتموه من جهد واحترافية في العمل “.

وتابع : ” ختاما شرفت بخدمة رياضة وطننا الغالي عبر احدى لجانه القضائية مع تمنياتي لمجلس ادارة الاتحاد ومنسوبيه ولجانه دوام التوفيق والنجاح “.

يذكر أن اتحاد كرة القدم عين الأسترالي جيميس كيتشينغ، رئيسا للجنة الانضباط والأخلاق بديلا للحميداني.