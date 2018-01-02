” الجعيثن ” يناشد بتفعيل رابطة للمدربين

نواف السالم(صدى):

نادى المدرب الوطني بندر الجعيثن بضرورة تفعيل رابطة للمدربين، وحقهم في اختيار ممثل خلال الجمعيات العمومية بالاتحاد السعودي لكرة القدم للاطلاع، ومناقشة القضايا الخاصة بهمومهم ومطالبهم .

وقال: ” المدرب ضلع مهم في العملية التدريبية والمنظومة الفنية، والصورة لازالت ضبابية حول إقرار اعتماد الرابطة لعدم وجود خطوات واضحة في هذا الاتجاه، على الرغم من الوعود التي أطلقها الاتحاد الحالي منذ توليه المهام بالعمل على تحقيقها، والمطالبة بتفعيل رابطة للمدربين لدينا ليست وليدة اليوم بل من مواسم عدة .

ونحن نطالب المسؤولين بأهمية الالتفاف لمطالبنا، وهذا الأمر يعتبر أمراً ملحاً يجب اعتماده في اقرب وقت خصوصا وإننا لدينا رقم كبير من المدربين الوطنيين يملكون الكثير من الموهبة والقدرة، كما هو الحال في الكثير من الدول الأوروبية بل والآسيوية ويحتاجون لرابطة ترفع من اسهمهم “.

وأضاف: ” المدرب يحتاج للكثير من الدعم والتسلح بالخبرة والعمل على تطوير قدراته، من حيث إعطاء الفرصة بالعمل بالأندية لاكتساب مزيد من الخبرة والاستمرار في واقع التدريب والمستطيل الأخضر والدورات التي يأخذها للصقل والمعرفة على كيفية التعلم في وضعية التدريب وبرمجتها، وكل هذا لن يتحقق بدون وجود رابطة تعالج كل مطالبه وحقوقه وإيجاد الحلول والعروض “.