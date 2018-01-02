 صفقات جديدة للرائد في الانتقالات الشتوية

نواف السالم(صدى):

تنطلق فترة الانتقالات الشتوية في 4 يناير الحالي، ومن المنتظر إعلان إدارة نادي الرائد عن الصفقات التي عقدتها مع اللاعبين الجدد لتعزيز صفوف الفريق.

وأبرمت الإدارة اتفاقا مع المغربي عصام الراقي، وصانع ألعاب من أمريكا الشمالية بديلا للبرازيلي ويندر لويز، بالإضافة إلى لاعب من أفريقيا ليحتل قلب الدفاع.

من جهة أخرى، تجري الإدارة مفاوضات مع الهلال حول انتقال المدافع علي البليهي، إلى صفوف الفريق الرائد بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم، بالإضافة إلى الثنائي فيصل درويش، ومتعب المفرج.