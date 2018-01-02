باهبري يقود الشباب أمام نجران

ماجد الأشرم(صدى):

أكد هتان باهبري لاعب نادي الشباب تواجده في التدريبات من أجل التحضير للمرحلة القادمة التي سيخوض الفريق الكروي خلالها مباريات مهمة في كأس الملك، والدوري السعودي للمحترفين.

كما بين أنه في قمة جاهزيته الفنية من أجل المشاركة مع زملائه اللاعبين في المباريات القادمة.

وأشاد باهبري بالتكاتف الذي يعيشه الفريق الكروي الذي أثبتته النتائج الإيجابية التي تحققت مع بداية الدور الثاني وتقدم الفريق للأمام في سلم ترتيب فرق الدوري: ” سنسعى لمواصلة الانتصارات والمنافسة على البطولات، خصوصا كأس الملك التي نطمح فيها لتحقيق اللقب الغالي، وإسعاد محبي الشباب “.