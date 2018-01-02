بعد وضع مولودها.. المحكمة الإدارية تنصف معلمة بإجازة

عادل الحربي(صدى):

رفضت المحكمة الإدارية بمنطقة المدينة المنورة ” ديوان المظالم ” ، قرار الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة حول منع معلمة من إجازة رعاية مولود.

وأكدت المحكمة أحقية المعلمة في منح الإجازة طبقا للائحة الإجازات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية، الذي يمنح المواطنة إجازة مدتها ثلاثة سنوات كحد أعلى طوال خدماتها؛ لتفرغ لرعاية مولدها.

وأصدرت حكما بحق المدعي عليها ” الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة ” ، أنها قد خالفت صريح النظام وغايته، وألحقت الضرر بالمدعية ” المعلمة ” ، وتعسفت في استعمال سلطتها التقديرية.