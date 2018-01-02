3300 تصريح إعلامي لتغطية نصف نهائي ” خليجي 23 “

نواف السالم(صدى):

أعلن رئيس اللجنة الإعلامية لبطولة خليجي 23 في الكويت، رئيس الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية، سطام السهلي، عن صدور ما يقارب 3300 تصريح لمحررين ومقدمي برامج ومراسلين ومصورين حتى الآن.

وقال السهلي: التحضيرات للدور قبل النهائي والمباراة النهائية قائمة على قدم وساق، لتمكين جميع الإعلاميين من ممارسة دورهم على أكمل وجه، وبكل يسر دون وجود أي معوقات ممكنة في نقل هذا الحدث العربي والخليجي المهم، منوها بأن بطولات كأس الخليج تعد من البطولات الأكبر والأهم في الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن المراكز الإعلامية الرئيسية الثلاثة تعمل على مدار الساعة وبكامل طاقتها، لتلبية مستلزمات نجاح عمل الزملاء الإعلاميين العاملين، سواء في المحطات الفضائية أو الصحف اليومية أو المواقع الإلكترونية، واستطاعت أن تذلل جميع العقبات.

وأشار السهلي إلى أن هناك كادرا كبيرا متخصصا ومتفرغا لتقديم الخدمات للزملاء، لتمكينهم من أداء عملهم وإيصال رسالتهم.