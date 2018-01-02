” الربيعة ” يعتمد تشكيل أول تجمع صحي يضم 15 مستشفى ومركز رعاية بمكة

عادل الحربي(صدى):

قرر وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، اعتماد تشكيل أول تجمع صحي بمنطقة مكة المكرمة، الذي يضم 15 مستشفى ومركز رعاية صحية، في إطار تطبيق مبادرة التحول المؤسسي.

وبموجب القرار، فسيتم تشكيل أربعة مستشفيات في المنطقة وهي: ” مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة، ومستشفى الولادة والأطفال بالعاصمة المقدسة، ومستشفى الملك فيصل بالعاصمة المقدسة، ومستشفى ابن سينا بحداء “.

كما يتضمن القرار تشكيل 11 مركز رعاية صحية أولية، وهي ” الإسكان، بحرة، البحيرات، حده، الشرائع 2، الشرائع 7، العدل، العزيزية الشرقية، الكعكية، المابدة الجديد، النورية “.

وفي سياق متصل، قرَر وزير الصحة تعيين المجلس الاستشاري لمدينة الملك عبدالله الطبية كمجلس استشاري للتجمع الصحي الأول بالمنطقة، على ان يحدد تاريخ البدء بإعداد خطة مفصلة لتكوين ذلك التجمع الصحي والتنسيق التام مع المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة.