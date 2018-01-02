إصدار 133 ألف بطاقة صحية للعاملين داخل المنشآت الغذائية بجدة

نايف السالم(صدى):

أكدت أمانة جدة على إصدار 133973 بطاقة صحية للعاملين في المنشآت الغذائية والصحة غضون عام 2017 الماضي، وتأهيل 67736 عامل في دورات تدريبية.

وأوضحت الأمانة، المحلات التي ينبغي عليها حصول العاملين بها على بطاقات صحية وهي: الكافتيريات -المطابخ – المخابز – عربات الأغذية المتنقلة- المغاسل ومحلات الحلاقة- محلات العطارة- المطاعم .

بالإضافة إلى المحلات المتعلقة بالصحة مثل صالونات الحلاقة – مغاسل الملابس- التزيين النسائي.

ونفذت الأمانة جولات تفتيشية على هذه الأماكن وتم الحد من تزوير البطاقات الصحية ،وفي حالة وجود أي بطاقة مزورة يتم إحالته للجهة الأمنية المختصة .