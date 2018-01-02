” الإحصاء ” : 10% من فتيات المملكة عوانس

نايف السالم(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، أن عدد الفتيات اللواتي لم يسبق لهن الزواج بلغ 230512 مواطنة، بنسبة 10.3%.

وأوضحت الهيئة أن معيار عمر العنوسة للفتيات نحو 32 عاما، وذلك طبقا للمسوحات الأخيرة المعتمدة للخصائص السكانية لعام 2017، مما يعني أن واحدة من بين كل 10 من الإناث لم يسبق لهن الزواج من بين 2.237.983 مواطنة ضمن الفئات العمرية 15-32 سنة.

وجاءت منطقة القصيم في المرتبة الأعلى من حيث عدد الإناث التي لم يسبق لهم الزواج بنسبة 35.48، بينما حصدت الباحة الحد الأدنى بنسبة 25.57% من إجمالي الإناث بالمنطقة.